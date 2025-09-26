Vecinos del A.H Almirante Miguel Grau, en Piura, denunciaron presuntos retrasos en la obra de agua y alcantarillado que ejecuta la Municipalidad Provincial de Piura, debido a que llevan meses y en el lugar siguen los trabajos que perjudican a los vecinos.

Para Luis Velásquez, la demora en este importante proyecto afecta a decenas de vecinos quienes tienen que lidiar con el polvo, los forados y caminar varios tramos ya que los vehículos no pueden entrar hasta sus viviendas, siendo los niños y adultos mayores los más perjudicados.

“Vienen avanzando a paso de tortuga, hay forados que son un peligro para los vecinos que caminan por la zona. Pedimos a la comuna que nos escuchen y conversen con el consorcio Fortaleza para que culminen los trabajos”, dijo Luis Velásquez.

El morador precisó que la obra ya debió culminarse, pero los trabajos continúan. Ellos piden solución inmediata de lo contrario tomará otras medidas radicales.