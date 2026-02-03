Las fuertes lluvias en la sierra de Piura han vuelto a dejar incomunicados a varios caseríos ante la crecida del caudal del río. Principalmente, los sectores de las provincias de Morropón, Huancabamba y Ayabaca.

Las últimas precipitaciones vuelven a alarmar a la población de la sierra piurana, las mismas que vuelven a quedarse incomunicadas ante la crecida de los ríos, entre ellos, el río Serrán en el distrito de Salitral, provincia de Morropón.

Los sectores que han quedado aislados son El Ingenio, La Maravilla, Pampa Flores y La Herrada, en Salitral, debido al aumento del río y la activación de quebradas, puesto que en el primer caserío el fuerte caudal ha provocado el derrumbe de unos tubos que eran utilizados como puente artesanal para el pase de las personas, ante la inexistencia de un puente peatonal en la zona que une a los otros tres caseríos.

Además, los vehículos quedaron varados mientras que otros se arriesgan en cruzar la quebrada pese al peligro que este representa, pues las unidades pueden ser arrastradas por la fuerte corriente. Hasta ayer lunes, los motociclistas estaban impedidos de cruzar este río.

El incremento del caudal se debería a las fuertes lluvias en los últimos días, pues el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que entre las 7:00 a. m. del domingo hasta las 7:00 a. m. de ayer lunes 2 de febrero se registraron acumulados mayores a los 40 milímetros.

El distrito de Huarmaca soportó 43.7 mm y Porculla con 42.3 mm, consideradas jornadas extremadamente lluviosas. En Malacasi fue de 36.7 mm, Hacienda Bigote 33.1 mm, Huancabamba 30 mm y Alto de Poclús 29.8 mm, Chalaco 26.1 mm y Ayabaca 25.9 mm, siendo días lluviosos.

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Piura) registró hasta el 2 de febrero, un total de 300 personas damnificadas, 2,190 afectadas, 10 viviendas destruidas, 128 inhabitables y 890 viviendas afectadas.

En Huancabamba, los centros poblados de Hormigueros, Lomas de la Esperanza, Chaupe Bajo, Chaupe Alto y Cerro Negro quedaron aislados. Mientras que las vías restringidas eran las del CP Lagunas–CP Shilcaya, CP Tacarpo-Chirimoyo y CP Chonta-CP Imbo, en el distrito de Sondor; Carmen de la Frontera Sapalache, Hormiguero, CP El Carmen–Chaupe Bajo y caserío Santa Ana, en San Miguel de El Faique.

En Morropón, la carretera en Santa Catalina de Mossa, Chalaco y Yamango; así como Ayabaca, Montero, Paimas, Frías Sapillica, Jilili, Sicchez, Lagunas y Ayabaca los caminos estaban interrumpidos.

Mientras tanto, la Dirección Zonal 1 del Senamhi prevé precipitaciones desde el 3 de febrero hasta el 12 de febrero del 2026, principalmente en la sierra de Piura.