“Los carros empujan el agua, hacen olas y revientan en nuestras casas”, así lo dio a conocer Néstor Juárez, quien se vio en la obligación de colocar un muro de ladrillo en la puerta de su casa para evitar que las aguas terminen por malograr sus muebles y otros artefactos que tiene en la sala. Otros vecinos hicieron lo mismo en sus viviendas.

Juárez precisó que la obra de la avenida José Aguilar Santisteban con Ignacio Merino ha sido la peor obra debido a que no se consideró el drenaje pluvial para evacuar estas aguas producto de las lluvias lo que ha provocado que se vean perjudicados.

Este vecino y otros ubicados en esta avenida, señalaron que desde hace varios días tienen que estar botando el agua de sus casas y piden a las autoridades cerrar esta vía ya que conductores imprudentes pasan a velocidad salpicando el agua a las viviendas.

Asu turno, Jéssica Méndez, cuestionó que las autoridades anteriores no hayan dejado buenas obras, ya que aparte del estancamiento del agua producto de las lluvias también se une el colapso de los desagües, los mismos que podrían colapsar en el interior de las casas. “En toda parte colapsa el desagüe porque no hay drenaje, se ha podido prever, las autoridades deberán atender este pedido. Ellos (gestión anterior) nos dijeron estamos haciendo el proyecto, pero no hay proyecto de drenaje para desaguar, entonces ahora este es el problema y solo esperamos que esto no reviente dentro de las casas”, precisó Méndez.

En tanto, se mostraron preocupados ante el anuncio de lluvias en los próximos días que serían de extrema intensidad.