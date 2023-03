La presidenta de la República, Dina Boluarte, visitó las regiones de Piura y Tumbes tras las intensas lluvias registradas en los últimos días. A su paso por ambas regiones, la mandataria criticó a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) por la falta de proyectos en las zonas afectadas por las lluvias.

Piura

El gobernador Luis Neyra informó que las consecuencias que atraviesa la región son por la falta del manejo integral del río Piura y los drenajes pluviales para Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, obras a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).Con él coincidió la presidenta respecto a que la ARCC debió empezar por las obras que debían proteger a la región.

“En el 2017 nació la reconstrucción con cambios y en esa reconstrucción debieron priorizar la salida del río Piura al mar y no lo han hecho”, dijo.

Por otro lado, Boluarte anunció que se destinará 4 mil millones de soles para atender la emergencia por el periodo lluvioso. Asimismo, informó que abastecerá de maquinaria a los gobiernos para poder retirar el agua estancada.

“Estamos destrabando proyectos de hospitales, puentes y otras obras para darle viabilidad al desarrollo de la ciudad. Por la emergencia se destinará 4 mil millones de soles que será como reserva de contingencia”, acotó.

Agregó que los gobiernos regionales y locales en el país están desabastecidos de maquinaria pesada por lo que realizan convenios con la empresa privada que entreguen maquinaria en calidad de uso.

Tumbes

La presidenta también llegó a Tumbes para inspeccionar las localidades afectadas por las lluvias. A su paso por diversas zonas, los ciudadanos exigieron que se concluyan las obras de saneamiento con la finalidad de mitigar los efectos de las inundaciones. Una mujer expresó toda su frustración por la situación que atraviesa la ciudad.

“Yo quisiera que la presidenta venga aquí a pararse un ratito y saber si va a resistir, que huela a ver si puede comer en medio de esta cochinada. Nosotros días y noche estamos con los desagües saliéndose”, señaló una tumbesina.

La presidenta se desplazó a Puerto Pizarro y Corrales donde hizo entrega de bienes de ayuda humanitaria al Gobierno Regional.

“El gobernador y los alcaldes no tienen cómo afrontar de manera inmediata y el Estado tampoco porque no tenemos maquinarias, autobombas, no tenemos cómo afrontar este sistema de lluvias porque se abandonó realmente al Estado”, comentó.

No obstante, agregó que “ya estamos trabajando para alcanzar a cada municipio provincial un pack de maquinarias para que la situación”.