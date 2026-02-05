Los integrantes de la autodenominada banda criminal “Los Chuckys del Norte” difundieron un video en el que se les observa con pasamontañas y armas de fuego a bordo de un vehículo, en Sullana. Con estas imágenes, los delincuentes buscarían sembrar el temor entre sus víctimas y, al parecer, desafiar a las autoridades.

En las imágenes difundidas a través de grupos de WhatsApp, se observa a cuatro sujetos -además del conductor- vistiendo poleras, pasamontañas y lentes oscuros. Cada uno de ellos llevaba hasta dos armas de fuego en sus manos.

En el video se observa que se desplazaban en una camioneta por la carretera Panamericana Norte, en el tramo Piura-Sullana, pasando por el centro comercial Tottus hasta llegar al óvalo frente a la exuniversidad San Pedro, en Sullana.

Dicha ubicación quedó registrada porque uno de los que registró el hecho, enfocó hacia dicha tienda y otros locales cercanos. Además, en la grabación se aprecia la presencia de diversas mototaxis y vehículos que circulaban a pocos metros de ellos.

Asimismo, la grabación de “Los Chuckys del Norte” a bordo del vehículo fue editada al ritmo de música urbana peruana, específicamente un estilo de rap callejero.

Cabe recordar que, en los últimos tres meses, esta banda se ha atribuido cinco atentados, en uno de estos fueron asesinados dos cobradores venezolanos.