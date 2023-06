Una verdadera pesadilla vive la población, empresarios y emprendedores del populoso balneario de Máncora, en la región Piura, a manos de los temibles integrantes de la banda delincuencial “Los Guarifaquis”, quienes a punta de balazos y enviando mensajes mostrando granadas, exigen el pago de cupos por extorsiones, chalequeos y se apoderan de extensas áreas de terreno; mientras las autoridades policiales hacen esfuerzos por combatirlos debido a que no cuentan con patrulleros ni motocicletas operativas.

La situación en el populoso balneario talareño ha rebasado los límites cinematográficos, pues “Los Guarifaquis” comienzan sus actividades de extorsión con las llamadas telefónicas en las que exigen los pagos para no atentar contra la vida de los empresario ni la de sus familiares.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: Familia de joven desaparecido exige resultados de investigación

En algunos casos exigen el pago por chalequeo, en otros casos ofrecen protección a cambio que otras bandas ya no los extorsionen; y en el peor de los casos, se apoderan de extensas áreas de terrenos, las cuales despojan a sus propietarios de manera violenta.

El último ataque de los malhechores se produjo el fin de semana, cuando cinco integrantes de “Los Guarifaquis” irrumpieron en la vivienda de un empresario en el Barrio Nicaragua, donde ingresaron disparando a diestra y siniestra. Afortunadamente, en la vivienda no había nadie; sin embargo, el propietario se encontraba cerca del lugar a bordo de una camioneta y al observar el ataque decidió enfrentarlos usando sus armas de fuego, ante lo cual los delincuentes huyeron disparando.

Afortunadamente nadie resultó herido en el fuego cruzado, pero los maleantes huyeron y posteriormente comenzaron a bombardear de mensajes amenazantes a su víctima, a quien le mostraban grandas y le “advertían” que si no cumplía con el pago de las extorsiones, le lanzarían dos granadas y le llenarían de plomo su casa.

SIN PATRULLEROS

La comunidad en general mostró su preocupación y pidió al Ministerio del Interior que arregle los patrulleros y las motocicletas de la comisaría local, pues actualmente no hay ninguna unidad operativa, lo cual es aprovechado por las bandas delincuenciales para cometer sus actos delictivos a diestra y siniestra, sembrando terror y zozobra en la población en general.

La gran mayoría de pobladores, empresarios, emprendedores, operadores turísticos y comerciantes son amenazados y extorsionados por las bandas injertadas con delincuentes nacionales y extranjeros.

“La policía de Máncora no tiene ni siquiera un patrullero o una motocicleta operativa, mientras que los delincuentes se desplazaban en modernas unidades. Ellos tienen las de ganar siempre; por eso pedimos mayor dotación de personal y la entrega de modernas unidades para que se pueda hacer frente a la ola delictiva. Yo vengo siendo víctima de extorsión y tengo que pagar, sino me han amenazado que matarán a mi familia, ya me han disparado en mi casa y mejor ni denunciar porque la PNP no puede hacer nada al respecto”, señaló un empresario de Máncora.