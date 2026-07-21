La preocupación ante un eventual Fenómeno El Niño crece entre los maricultores de Sechura. Durante una inspección en el sector Garita García, dirigentes del Consejo de Maricultores exigieron a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) culminar las defensas ribereñas comprometidas; esto con el fin de evitar que los desbordes del río Piura lleguen hasta la bahía y desaten una nueva emergencia ambiental, social y económica en el sector acuícola.

El representante legal del Consejo de Maricultores, Agustín Matías Navarro, explicó que la principal amenaza para la actividad pesquera es el ingreso de agua dulce al mar. Según indicó, este fenómeno reduce la salinidad, disminuye el oxígeno y arrastra sedimentos que ocasionan la muerte de la concha de abanico.

“Si el agua del río llega a la bahía, desaparece la maricultura. No solo se pierde la producción, sino también la inversión de cientos de productores”, afirmó Matías Navarro.

Precisó que, actualmente, 240 asociaciones de maricultores desarrollan esta actividad en la bahía de Sechura, donde existen alrededor de 13,000 hectáreas destinadas al cultivo de concha de abanico. De acuerdo con Navarro, toda esta producción quedaría expuesta si el río rompe las defensas y alcanza el mar.

El dirigente recordó que esta situación ya se registró durante los eventos de 2014, 2017 y el ciclón Yaku de 2023, cuando el ingreso de agua dulce ocasionó graves pérdidas para el sector y obligó al Estado a implementar programas de reactivación para los productores.

Asimismo, señaló que la bahía de Sechura aporta cerca del 80 % de la producción nacional de concha de abanico, actividad que constituye el principal sustento económico de miles de familias de la provincia. Además, que la interrupción de esta actividad impediría exportaciones por aproximadamente 100 millones de dólares y provocaría la pérdida de hasta 40,000 empleos directos.

Durante la inspección, los maricultores expresaron su profunda preocupación debido a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se comprometió a construir más de 13 kilómetros de defensas ribereñas; sin embargo, hasta la fecha se han ejecutado menos de 10 kilómetros, lo que deja tramos críticos totalmente desprotegidos.

Advirtieron que la falta de culminación de estas obras incrementa el riesgo de que el río Piura se desvíe hacia la bahía y afecte tanto los cultivos marinos como a las poblaciones ubicadas en Parachique, La Bocana y otras zonas bajas de Sechura.