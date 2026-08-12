Conocido en redes sociales por ayudar a miles de personas a emprender, Daniel Bonifaz ha convertido su experiencia, conocimientos e intereses en una marca personal desde la que comparte herramientas para quienes buscan desarrollar sus propios negocios y oportunidades.

MIRA AQUI | Mercedes Auris, ingeniera agrónoma y empresaria peruana: “La vida me ha enseñado que después de cada obstáculo existe un nuevo horizonte”

A través de su tercer libro, “CEO de tu marca personal” (Conecta), el también comunicador propone asumir el liderazgo de esa marca propia, construir reputación y convertir aquello que sabemos y nos apasiona en una herramienta para diferenciarnos. Sobre estos desafíos, el miedo a empezar y el futuro de las marcas personales en tiempos de inteligencia artificial conversa con Correo.

“La marca personal es un activo intangible que todos tenemos, estemos o no en redes sociales. Y tú puedes gestionarla. Puedes tomar el toro por las astas y dirigirla hacia los objetivos que tienes. Al final, tú decides si tu marca personal se convierte en un activo o en un pasivo”, explica Daniel.

¿Una marca personal es solo para influencers o creadores de contenido?

No. Todos tenemos una marca personal. No se trata de tener millones de seguidores ni de hacerte viral. Se trata de hablarle al público correcto, crear pequeñas comunidades, tener una reputación dentro de esa comunidad y monetizarla.

Entonces, ¿no necesariamente hay que ser una autoridad para construir una marca personal?

No necesariamente. Puedes documentar tu proceso y [contar] una historia que conecta y que la gente también quiere seguir. Eso está al alcance de la mano y, con las herramientas y la guía del libro, se puede ejecutar. La idea es que la gente pueda vivir de lo que realmente le interesa y le apasiona.

Pero para construir esa confianza parece necesario poner la cara. ¿Qué pasa con los emprendedores que no quieren exponerse?

Es un tema muy interesante. En el mundo del emprendimiento hay cuatro arquetipos de socios o fundadores. [...] Un fundador no necesariamente tiene que convertirse él mismo en comunicador. Puede identificar dentro de su equipo fundador o entre sus primeros trabajadores a alguien con habilidades comunicacionales que pueda apalancar el crecimiento.

¿Cuáles son los errores más comunes que impiden que profesionales con talento y experiencia destaquen?

Creo que el primer error es el análisis por parálisis. A veces uno piensa que primero tiene que hacer algo muy grande para tener autoridad y recién entonces poder hablar. También creo que debemos dejar de ver la marca personal solamente como una manera de monetizar o de obtener una ventaja. Es una responsabilidad compartir lo que vas aprendiendo en el camino.

Y en ese camino también aparece la reputación. ¿Hoy una buena reputación puede valer más que un buen currículum?

La marca personal va mucho más allá de estar en redes sociales haciendo videos. Es pensar: “A este trabajo voy a darle mi mejor versión”. La reputación es la huella que dejas en los corazones de las personas con las que te relacionas. No podemos controlarla completamente, pero sí podemos construirla con pequeñas acciones cotidianas. Todo lo que hacemos comunica algo.

¿Cuál crees que es el peor enemigo de una marca personal

Hay varios errores, pero si tuviera que elegir uno, creo que es no empezar. Una vez que rompes ese primer paso, el resto funciona como un interés compuesto que va creciendo.

Si mañana alguien pierde su empleo, ¿cuáles serían los primeros pasos que le recomendarías para comenzar a construir su marca personal?

Creo que la marca personal es una combinación de tres cosas: algo que te interesa genuinamente, una habilidad que tienes —que espero que sea distinta a ese interés— y algo que le importe al mundo, algo por lo que el mundo esté dispuesto a pagar. Entonces empezaría preguntándome: ¿qué es lo que más me interesa?, ¿qué habilidad tengo? y ¿qué necesita el mundo? En la combinación de esas tres cosas hay algo único.

¿Y qué papel juega la marca personal en un escenario dominado cada vez más por la IA?

[...] la gente está buscando lo humano. ¿Cuál es la oportunidad para los emprendedores? Cuanto más contacto humano haya, mejor. Y ahí entra la marca personal. Lo que no se puede delegar completamente a la inteligencia artificial es tu creatividad, tu interés genuino y tu autenticidad.

SOBRE EL AUTOR

Daniel Bonifaz, comunicador

Es bachiller en Comunicaciones e Imagen Empresarial por la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Es cofundador de Kambista, la primera casa de cambio digital en el Perú, y es referente en el ecosistema de emprendimiento y en Latinoamérica.

35 años tiene el empresario nacido en Lima.

2021 reconocido por Bloomberg como innovador destacado de Latinoamérica.

2024 publica su primer libro “La fórmula para emprender”.

TE PUEDE INTERESAR



