El dirigente Miguel Chunga cuestionó el sistema de fotopapeletas que se espera implementar en la región Piura por parte de la municipalidad. Dijo que las autoridades buscan lucrar con esta medida.

La Municipalidad Provincial de Piura busca implementar un nuevo sistema de fotopapeletas en puntos críticos de la ciudad, según precisa, para frenar la irresponsabilidad de los conductores que se pasan la luz roja y el exceso de velocidad.

Pese a que todavía no existe la norma que obligue la aplicación de las fotopapeletas en la ciudad, el dirigente de motociclistas de Piura, Miguel Chunga, precisó que existe el Reglamento Nacional de Tránsito que establece la infracción, pero no de aplicación de este sistema, por lo que la autoridad edil no puede imponer esta medida.

“No hay ley que diga fotopapeletas. Existe el Reglamento Nacional de Tránsito, sí, que establece la infracción de tránsito, sí, pero no fotopapeletas. Estos hermosos funcionarios, que de funcionarios no tienen nada, más bien al contrario, al estar haciendo este tipo de actitudes ya lo están haciendo con el fin de lucrar, de recaudar dinero”, dijo Chunga.

Aclaró que la fotopapeleta es un medio fílmico que lo puede hacer cualquier ciudadano, cuyas imágenes servirán como medio de prueba, pero los conductores no se deben dejar de sorprender debido a que no hay ley o norma que lo reglamente.

“No existe ley de fotopapeletas. No es factible y cuando no existe ley, no es viable que se publique una ordenanza. Porque efectivamente, quien va a quedar mal es la autoridad municipal. Y si va a coger un vehículo tomándole la fotopapeleta, va a tener problemas. Son delitos que se van a cometer y daños que se van a hacer, denuncias acá, porque van a tener que pagar la indemnización que le genere a cualquier transportista”, explicó.

De otro lado, el presidente del Frente de Defensa Regional Anticorrupción de Piura, Antonio Navarro, comentó con respecto al Decreto Supremo que prohíbe a dos personas en una motocicleta. Anunciaron medidas radicales.

El dirigente indicó que hay miles de personas que se dedican al servicio de transporte público en motocicleta, además que las personas utilizan estas unidades para trasladar a sus familiares. “Una motocicleta fue diseñada para dos personas y están atentado contra el derecho al trabajo”, señaló Navarro.