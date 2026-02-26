Pobladores de 30 caseríos se encuentran actualmente aislados por la activación de quebradas y el mal estado de las vías de comunicación a consecuencia de las fuertes, intensas y constantes precipitaciones pluviales que se vienen registrando desde hace varias semanas en la región Piura, sobre todo en las provincias de la sierra. A la fecha ya suman 12,211 personas afectadas, 1,350 damnificadas, 532 casas inhabitables y 44 destruidas, según informe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

De acuerdo con la información remitida por los jefes de las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de las municipalidades distritales y provinciales al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Piura, hasta el momento caseríos, centros poblados y sectores que se encuentran aislados se encuentran ubicados en las provincias de Ayabaca, Morropón, Sullana y Huancabamba.

Entre las zonas aisladas se encuentran El Sural, Cp. Toldo, Sauzal de Quiroz, Huachima, Las Pircas, Laque, Nangay, Membrillo, Nangaypampa, La Wishkeria, El Carmen, Lagunas de San Pablo, Hualanga, Livin de San Pablo, Bellavista de San Pablo y El Palmo.

Asimismo, los sectores de Alanza, CP. Ingenio, Pampa Flores, Pueblo Libre, La Maravilla, Piedra Herrada, La Pilca, Morroponcito, Chaylo, Pilares, Ojo de Agua Negro, Quebrada Seca, Bejucal, Cerro Negro y Chaupe Alto. Precisamente, ayer 25 de febrero, se registró un derrumbe de rocas que continúa restringiendo la transitabilidad de la vía de comunicación en el tramo Chirimoyos - Culebreros.

Esto debido a las lluvias en el distrito de Santa Catalina de Mossa, provincia de Morropón. Asimismo, las autoridades competentes vienen realizando acciones de monitoreo y coordinación para la atención de la emergencia.