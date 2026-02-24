En reunión sostenida ayer 23 de febrero, la EPS Grau informó que tras dialogar con los representantes vecinales de los asentamientos humanos Almirante Miguel Grau y Las Palmeras (distrito de Piura), esta semana se realizarán inspecciones comerciales para verificar la correcta medición y facturación en ambos sectores.

Según indicó la Gerencia Comercial y la Coordinación Comercial de la Subgerencia Zonal Piura, las inquietudes de los moradores se han suscitado tras la ejecución de una importante obra de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado; a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura.

“Luego de la instalación de medidores como parte de esta obra, hemos recibido los reclamos de determinados usuarios por presunta facturación elevada. Por ello, la Gerencia Comercial ha dispuesto la inspección y verificación en campo de más de 100 predios en Almirante Grau I y II etapa, y aproximadamente 50 predios en La Primavera; lo cual se ejecutará a partir de este miércoles 25 de febrero”, afirmaron los voceros de la empresa.

Vale recalcar que, de forma previa, la empresa ya ha refacturado en base a la normativa vigente a alrededor de 30 usuarios, ello luego de analizarse el consumo atípico en sus respectivos recibos. Estas acciones continuarán replicándose para verificar la ocurrencia de fugas u otras incidencias que pudieran afectar la medición; con el objetivo de obtener una facturación transparente en beneficio de la población usuaria de la EPS Grau.