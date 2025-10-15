Un grupo de vecinos de la calle Salvador Allende, del A.H San Martín, en el distrito Veintiséis de Octubre, denunciaron que la EPS GRAU les viene cobrando los recibos muy altos, pese a que el servicio no llega a diario.

Una de las familias afectadas explicó que ellos normalmente pagaban hasta 90 soles, sin embargo, ahora el monto del recibo asciende los 250 soles, desde hace seis meses que les vienen cobrando ese monto.

Ellos indicaron que ni siquiera tiene lavadora, tanques, o negocios como para consumir esa cantidad de agua, sin embargo, la EPS Grau no les ha dado solución a esta problemática que sufren varios moradores de la zona. “No tengo lavadora, negocios, como para consumir tanta agua. No es justo, el medidor corre pese a tener las llaves cerradas”, dijo la señora Maximina.

Asimismo, otros vecinos de este sector indicaron que también les han llegado sus recibos con montos excesivos por lo que esperan que la EPS Grau atienda su pliego de reclamos, por lo que otras medidas serán aplicadas frente a este hecho que califican como abuso.