Decenas de piuranos marcharon por las principales calles de Piura para exigir justicia por la muerte del abogado Percy Ipanaqué y por los demás crímenes que se vienen registrando en la región Piura. Según el Sistema Nacional de Defunciones, van 142 homicidios en lo que va del 2025.

marchan. Con pancartas en mano y pidiendo justicia, decenas de ciudadanos participaron de la marcha, cuya concentración fue en la plazuela Merino, en Piura, para exigir no más muertes a manos de sicarios en la región Piura. Ellos indicaron que las autoridades están calladas y nadie hace nada para reducir los niveles de inseguridad que se registra en esta región.

Hicieron un llamado a los alcaldes, gobernador regional, congresistas por Piura y al mismo jefe de la Región Policial a luchar contra la criminalidad, de la cual ya están cansados todos los pobladores.

“Deben garantizar la seguridad pero están callados. Dónde están los congresistas, dónde está el alcalde, el gobernador, silenciados ante esta masacre. Estamos cansados como piuranos, por eso estamos saliendo a las calles. Nos están masacrando y nadie sale a decir nada. No hay políticas claras, las autoridades están concentradas en quien más destruye a Piura”, dijo uno de los manifestantes. quien era amigo de Percy Ipanaqué.

Entre las declaraciones, piden la salida del jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, quien no estaría a la altura, según dijeron busca distraer la investigación en la muerte del abogado Percy Ipanaqué.

Mientras tanto, los familiares de Abner Yoel Silva Jaramillo (19 años), quien también fue asesinado por unos sicarios en el distrito de Castilla, exigen justicia por su muerte, pues hasta ahora no se tiene nada nuevo en la investigación y menos la captura de los autores de este crimen.

“Estoy indignado por lo que dice el general. Él no ve la realidad de lo que está pasando en Piura, mataron a mi hermano y no veo justicia. Rechazo lo que dice. Ha sido un joven estudiante. Rechazo total al general”, dijo Jony Silva Jaramillo, hermano de Abner, joven estudiante de Arquitectura.

En una de las pancartas señalan el repudio contra el general Manuel Farías por su ineptitud e incapacidad y ante la creciente ola de criminalidad que se registra en la región Piura, luego que las cifras de extorsión y homicidios han pasado a las cifras de otros años. La marcha duró hasta la noche de ayer.