Los ciudadanos se quejan por el alza del precio de los pasajes en el transporte público. Ellos señalan que el incremento perjudica el bolsillo de todos los usuarios.

Desde ayer se incrementó el pasaje en algunas empresas de transporte público, generando preocupación entre la ciudadanía que a diario hace uso de este servicio para dirigirse a sus centros de trabajo, colegios y a otras zonas dentro de Piura.

Tal y como lo anunció la empresa de transporte Guadalupe y Emutsa, desde ayer rigió el nuevo precio del pasaje como pasaje directo a S/ 2.50, pasaje urbano S/ 2.00, mientras que el pasaje universitario y escolar siguen a S/ 1.

Según indican. por el incremento en los costos de operación, como combustible, llantas, repuestos debido a las condiciones de las vías.

En tanto, la empresa El Piuranito anunció que desde mañana miércoles el pasaje urbano estará a S/ 2.00, el interurbano S/ 2.50 y directo S/ 3.00. Lo mismo replicó Super Star y Nueva Alternativa, con la diferencia que Súper Star para el universitario en pasaje directo será de S/ 1.50 y urbano S/ 1.00.

Al respecto la señora Gladis Guerrero dijo que si bien el combustible ha subido, las empresas también deben considerar que la situación económica para las familias en Piura es crítica, por lo que esta alza es perjudicial.

Finalmente, Jessica Vega sostuvo que con el sueldo que reciben no les alcanza, por lo que el alza de los pasajes le traería problemas.

“Si el sueldo no me alcanza, con esto cómo hago. Si para ahorrar me quedo de corrido para no gastar pasaje ahora me quedo sin dinero. Lo que gano no me alcanza para ir y venir”, indicó Jessica Vega.