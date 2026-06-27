La desesperación y la incertidumbre se apoderan de los más de 66,000 habitantes del distrito de Catacaos, por el retraso de la obra de saneamiento y alcantarillado, un proyecto ampliamente esperado y valorizado inicialmente en S/ 168 millones. Ellos temen por el Fenómeno El Niño que se anunció para los próximos meses.

Tras los adicionales y ampliaciones presupuestales, la obra ya supera los S/ 201 millones en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pese a que el reporte del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) registra un avance general del 75.5%, la fecha límite de entrega, fijada para el pasado 6 de junio, ya venció, dejando a la población expuesta a colapsos de desagüe.

Según la integrante de la asociación Catacaos Unidos, Karla Palacios, la mayor preocupación radica en los trabajos de las cuatro cámaras de bombeo, indispensables para el correcto funcionamiento de toda la red de alcantarillado urbana. Precisó que, de no acelerarse, sobre todo en la intersección de la calle Alejandro Taboada con Independencia, Catacaos quedará totalmente desprotegida ante el inminente desastre climático.

“Aunque existe un plazo de ampliación hasta septiembre para las labores de reposición, la lentitud de los trabajos aviva el temor de que la infraestructura no esté lista antes de noviembre, mes en el que se prevé el inicio de las lluvias fuertes por el Fenómeno El Niño”, señaló Palacios.

Asimismo, dijo que a este panorama se suma el desastroso estado de las vías públicas provocado por una deficiente ejecución técnica. “La falta de culminación de los buzones ha obligado al cierre imprevisto de calles, desatando un caos vehicular y una severa obstrucción del tránsito que mantiene semiparalizada a la ciudad”, sostuvo.