Más de 700 alumnos pudieron elegir a sus jueces y secretarios de paz escolar, en una jornada que contó con la participación de estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de las instituciones educativas José Gálvez Egúsquiza y 15513 Emblemática de Talara; así como del colegio Señor Cautivo de la provincia de Ayabaca.

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En el centro educativo de Ayabaca donde se eligieron dos jueces y dos secretarios de paz escolar, votaron 111 alumnos y resultaron ganadores como jueces los estudiantes: Nadin Alexandra Chuquimarca Ruiz y Joseph Carhuatocto Jaramillo y como secretarias Luana Maité Bernal Girón y Escarlet Marife Zegarra Acha.

Mientras en la institución educativa José Gálvez donde votaron 107 estudiantes, se instalarán también dos juzgados, que estarán integrados por los jueces y secretarios de paz escolar: Kristel Jaramillo Farfán y Valentina Mabel Osnayo Obregón; así como Deyvyd Aldair Chunga Olivos y José Zevallos Zevallos.

Finalmente, en el colegio vespertino Emblemática, con una población electoral de más de 500 alumnos brindarán servicio de impartición de justicia 5 juzgados que están integrados por los alumnos, en calidad de jueces: Diego Aldair Meca García, Kervin Quispe Escobar, Allisson Guevara Diaz, Ángelo Paul Paz Amaya y Yasuri Balda Romero. Y como secretarios: Harumi Hurtado Curi, Ariana Romero Olaya, Milagros Belén Chero Cortez, Priscila Massiel Chinga Aponte y Juan Diego Silva Valverde.

Las elecciones en Talara fueron supervisadas por el presidente y coordinador de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Yone Pedro Li Córdova y Luis Coronado en calidad de veedor. En Talara la especialista judicial Yovani García Vásquez actuó también como veedora. Expedida la resolución correspondiente juramentarán en los próximos días de acuerdo al Protocolo de Justicia de Paz Escolar.