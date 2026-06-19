La prevención ya está en marcha en el litoral piurano. Frente a los pronósticos que advierten la posible presencia de un fenómeno El Niño, el Gobierno Regional Piura ha puesto en marcha una serie de intervenciones en desembarcaderos pesqueros estratégicos para proteger la infraestructura, garantizar la continuidad de las faenas de pesca y resguardar la seguridad de los trabajadores del sector.

Como parte de estas labores, el director regional de la Producción, Segundo Juan Alzamora Encalada, junto con el director de Pesca Artesanal, José Calderón Flores, realizó una visita técnica al Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Talara para supervisar el estado de sus instalaciones y coordinar con los responsables del recinto las medidas prioritarias de protección y mantenimiento.

Posteriormente, la comitiva regional se trasladó al DPA de Los Órganos, donde verificó los avances de los trabajos preventivos y de seguridad que ejecuta la administración del desembarcadero para minimizar posibles afectaciones causadas por oleajes anómalos y eventos climáticos adversos. Asimismo, se sostuvieron reuniones de coordinación con autoridades locales para continuar articulando esfuerzos orientados al fortalecimiento de la infraestructura y la atención de los visitantes.

“Por disposición del gobernador regional, se vienen desarrollando acciones preventivas y de mantenimiento en diversas infraestructuras pesqueras con el fin de reducir su vulnerabilidad frente a un posible fenómeno El Niño. Estas intervenciones permiten proteger la actividad pesquera, garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar las condiciones de atención a los turistas, especialmente durante la temporada de avistamiento de ballenas que se inicia en julio”, señaló Alzamora Encalada.

Por su parte, el presidente del Gremio de Pescadores Artesanales San Pedro de Los Órganos, José De la Cruz Pazos Antón, destacó la importancia de los trabajos que se vienen ejecutando. “Estamos realizando labores de mantenimiento desde el ingreso del desembarcadero hasta la punta del muelle. En 2024 esta infraestructura sufrió daños significativos por los fuertes oleajes, por lo que ahora estamos tomando las precauciones necesarias”, indicó.

La jornada también incluyó una visita a Máncora, donde se evaluaron las medidas que deberán implementarse para proteger la infraestructura pesquera, garantizar la continuidad de las actividades extractivas y salvaguardar la seguridad de los pescadores artesanales. Asimismo, el director regional informó que estas acciones se vienen replicando en otros puntos del litoral, como el DPA Yacila, en Paita, donde recientemente se sostuvieron reuniones de trabajo para definir estrategias que permitan reducir riesgos y asegurar la continuidad de una actividad que sustenta a cientos de familias.

De esta manera, la Dirección Regional de la Producción reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con las organizaciones pesqueras y los gobiernos locales para fortalecer la resiliencia del sector, proteger la infraestructura estratégica y contribuir al desarrollo sostenible de la región Piura.