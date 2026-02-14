Frente a su madre y su menor hijo, un mototaxista y soldador fue acribillado de doce balazos por sicarios que lo interceptaron mientras conducía su mototaxi hacia su vivienda, en el asentamiento El Obrero, en la provincia de Sullana.

El ataque ocurrió alrededor de las 12:40 del mediodía de ayer. La víctima, identificada como Víctor Alejandro Farfán López, de 21 años, conducía su mototaxi llevando en el asiento posterior a su madre y a su hijo de casi año y medio.

Al llegar a la intersección de la avenida Circunvalación con la transversal Manuel Rejón, fue abordado por dos sujetos en motocicleta. Según testigos, los atacantes llevaban cascos oscuros que les ocultaba el rostro.

Uno de los atacantes descendió del vehículo y le disparó a Farfán hasta quince balazos, impactándole la mayoría en la cabeza, ante la mirada y gritos de su señora madre y los vecinos de la zona, quienes tuvieron que refugiarse en sus viviendas para no ser alcanzados por las balas.

“(La víctima) iba en su mototaxi con su mamá y un menor, de hacer compras y una moto los intercepta y le disparan. Son casi catorce tiros que escuchamos. Casi todos los balazos le cayeron en la cabeza”, indicó un testigo.

Según el coronel PNP Walter Burga, jefe de la Divopus Sullana, por la modalidad del ataque, presumen que sería un ajuste de cuentas contra la víctima que reside en el asentamiento El Obrero.