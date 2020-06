Durante una entrevista para Cuarto Poder, el médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Santa Rosa, Jaime Rivas, reveló que en dicho centro de salud se elige a qué pacientes salvar y a quienes no debido a la escasez de camas en dicha área.

“Desgraciadamente, no estamos preparados para esto, pero tenemos que hacerlo. Yo he tenido que elegir a un paciente porque tenía más posibilidades y no a otros porque solo tenemos una cama UCI”, aseguró el galeno.

Rivas sostuvo que es una decisión difícil y que no se prepararon para este escenario. Estas declaraciones se dan pese a que Piura cuenta actualmente con el triple de camas UCI que antes de la pandemia.

Asimismo, indicó que la situación se ha agravado durante estas últimas semanas. El profesional de la salud confesó que algunos de sus compañeros se contagiaron de COVID-19 y que eso le afectó psicológicamente.

“Dos compañeros nuestros se han infectado y ahora solo quedamos tres en esta área. Eso me afectó bastante emocionalmente porque temí que no haya quien ayude a nuestro pueblo", relató Rivas.

No obstante, la situación comienza a mejorar en la región ante el descenso de muertes por COVID-19 en la región. La tasa de letalidad descendió hasta menos de 7%.

VIDEO RELACIONADO

Vecinos de Santa Julia hicieron reclamos al alcalde de Piura. (Video: Agencia de Noticias Piura)