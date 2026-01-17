Médicos especialistas del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, realizaron con éxito una cirugía pulmonar de alta complejidad que permitió salvar la vida de un paciente de 50 años que ingresó por emergencia en estado crítico.

El paciente de iniciales A.V.M. llegó al nosocomio presentando insuficiencia respiratoria progresiva, fiebre persistente y hemoptisis (expectoración de sangre).

El médico Renson Lescano, cirujano de Tórax y Cardiovascular, informó que presentaba secuelas de una tuberculosis crónica con tratamiento incompleto.

Tras la cirugía, el paciente fue monitorizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde mostró una evolución favorable antes de pasar a hospitalización. Actualmente, se encuentra de alta y ha retornado a su hogar junto a sus cinco hijos, instando a la población a no descuidar sus controles médicos para evitar complicaciones similares.