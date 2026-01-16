A 14 años de cárcel fue sentenciado P.C.R.S. tras ser hallado responsable del delito contra la contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de su hija de 9 años de edad, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Bloquean la vía Piura-Tumbes para exigir la captura de presuntos asesinos]

Durante el juicio oral, el fiscal Rolando Seminario del primer despacho de investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal, probó durante el juicio oral, la responsabilidad penal del procesado en agravio de su menor hija, con la prueba anticipada en Cámara Gesell; certificado médico legal, entre otras pruebas.

Ante esto, el Juzgado Colegiado de Sullana dictó la medida y, además, le impuso un pago de reparación civil..

El hecho ocurrió el 24 de marzo de 2025, en el domicilio ubicado en el distrito de Marcavelica, donde vive con sus dos menores hijas. El senteciado llegó a la casa, aprovechando que la menor se encontraba sola y durmiendo para realizarle tocamientos indebidos y de connotación sexual.

Cuando la madre de la menor retornó a su domicilio, advirtió que la menor tenía una lesión en el pecho, procediendo a preguntarle y la agraviada contó lo que le había realizado su padre. Ante ello, interpuso la denuncia contra su expareja, siendo ubicado y detenido por personal policial de la comisaría de Marcavelica al encontrarse en flagrancia delictiva.