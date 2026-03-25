En su reciente visita a Piura, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, junto al director regional de salud Piura y el gobernador regional, supervisó la red hospitalaria y anunció medidas clave para la región, entre ellas, la transferencia del 100% del presupuesto para el SIS, la entrega de pruebas de diagnóstico de leptospirosis y confirmó el inicio de las obras del esperado Hospital de Alta Complejidad.

El titular de Salud explicó que su visita a los hospitales José Cayetano Heredia y Santa Rosa es para garantizar el abastecimiento de fármacos oncológicos y esenciales, con el fin de proteger la economía familiar.

“La única manera para garantizar el abastecimiento oncológico a nivel nacional es haciendo una licitación que va a traer mejores medicamentos, de calidad y a menor precio”, indicó.

Agregó que el Seguro Integral de Salud (SIS) ya transfirió el 100% del presupuesto a los hospitales nacionales de todo el país. “Piura ya cuenta con la totalidad de sus recursos; confío en que el gobernador y el director realizarán una gestión más eficiente al disponer del presupuesto anual completo desde ahora”, señaló.

Con respecto al hospital Santa Rosa, precisó que formarán la Unidad de Riesgo Quirúrgico para que el paciente llegue una sola vez al hospital y saque todo su riesgo quirúrgico y después estar listo para la cirugía.

Con respecto a los casos y muertes con leptospirosis, Velasco añadió que han traído 30 kits para Piura, que serían entre 300 a 400 pruebas para iniciar el monitoreo constante en la región.

“Hemos transferido competencias y el día de hoy (ayer) estamos trayendo las pruebas de PCR, que son pruebas mucho más rápidas y de mejor diagnóstico. Estamos dando transferencia de tecnología y capacitación a todos los profesionales de la salud”, insistió.

En el caso del Hospital de Alta Complejidad, anunció la llegada de un equipo del Pronis para este viernes 27 de marzo, para evaluar el terreno y hacer algunas modificaciones, para que este 2026 ya se inicie la construcción del ansiado nosocomio.

Finalmente, anunció que en el hospital de Sullana se va a cambiar el modelo de adquisición de insumos para que los pacientes ya no demoren más de 30 días para adquirir medicina.

“Vamos a cambiar el modelo de adquisición de insumos. No es posible que los pacientes se demoren hasta 30 días”, dijo el ministro.