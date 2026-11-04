El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, participó en la sesión descentralizada de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, realizada en la ciudad de Piura, donde anunció la asignación de vacunas y presupuesto para que la región haga frente al Fenómeno El Niño.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) anunció la aprobación de presupuesto, la adquisición de vacunas y la activación del hospital de Campaña en Piura, como parte de las medidas de prevención ante el incremento de casos de dengue, leptospirosis y otras enfermedades que ya cobra la vida de decenas de personas.

Al destacar los avances en la infraestructura médica temporal dispuesta en la zona, el funcionario señaló que “ya está en ejecución y en este momento estamos yendo a supervisarlo. Está al 95% de avance el Hospital de Campaña, estamos poniendo 120 camas y 50 sillas de hidratación”, indicó.

Además, Dyer Fernández aseguró la aprobación de un crédito suplementario de S/ 525 millones a nivel nacional, destinado a la adquisición de medicamentos, la lucha contra el dengue y la atención de la emergencia por lluvias. Sin embargo, no especificó el monto exacto para la región Piura.

“Hace unos días se acaba de aprobar el crédito suplementario en el caso del Minsa, hay alrededor de S/ 525 millones de los cuales la mitad básicamente va a medicamentos y también hay un porcentaje grande para el tema del dengue y todo lo que es la emergencia del sector”, señaló Dyer.

En relación con las recientes precipitaciones registradas en distritos vulnerables como Máncora y los pedidos de las autoridades locales sobre insumos para combatir el vector del dengue, el titular del sector aclaró que existió una desinformación previa.

“Lamentablemente el senador Jaime Delgado expuso una mala información que fue aclarada por el alcalde de Máncora; las vacunas de dengue sí hay en Máncora y hay suministro, sin embargo, seguimos enviando las vacunas obviamente y las brigadas para que se cumpla”, sostuvo.

Asimismo, el titular del Minsa, junto al gobernador regional Luis Neyra, recorrió las instalaciones del hospital de campaña para verificar su avance.

Finalmente, hizo un llamado enfático a los padres de familia para proteger a la población infantil y adolescente frente a las formas graves de la enfermedad mediante la inmunización oportuna.