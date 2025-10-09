El ministro de Salud, César Vásquez, quien participó de la ceremonia de firma del acta de entrega del terreno para el Hospital de Alta Complejidad de Piura, destacó la calidad de esta obra, cuya inversión supera los 3 mil millones de soles, cifra que en su opinión “supera cualquier cálculo”.

“Este hospital tendrá 542 camas en total, incluidas 100 de UCI. Para que tengan una idea de lo que van a tener: mientras el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza-uno de los dos más grandes del país- tiene 80 camas UCI, este nuevo hospital de Piura tendrá 100 camas UCI, los piuranos se lo merecen. Por la calidad de hospital que van a tener, aquí serán albergados pacientes graves de otras regiones”, informó el ministro Vásquez.

Destacó el esfuerzo de Piura, bajo el liderazgo del gobernador y sus congresistas, logrando que ahora Piura reciba una de las inversiones más grandes del país en salud.

“Hoy traigo la respuesta del Gobierno nacional a los piuranos, una región que supo unirse bajo el liderazgo de sus autoridades y, alejados de cualquier acto la violencia, lucharon con un solo puño, pero pacíficamente y mediante el diálogo, hasta lograr su hospital. Eso es una lección para el Perú y el mundo”, concluyó.