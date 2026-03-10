El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), desplegó infraestructura móvil de salud en la región Piura con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a las emergencias ocasionadas por las intensas lluvias que afectan diversas zonas del país.

Esta intervención se realiza en el marco de la declaratoria de Alerta Amarilla en los establecimientos de salud a nivel nacional, dispuesta mediante la Resolución Ministerial n° 063-2026/MINSA, y del Estado de Emergencia declarado por el Decreto Supremo n° 019 y 025-2026-PCM ante el peligro inminente por precipitaciones pluviales en distintas regiones, incluida Piura.

El Equipo Técnico del Hospital de Campaña de la Unidad Médica de Soporte (UMS) de la Digerd implementó tres Puestos Médicos Avanzados (PMA), que permitirán ampliar temporalmente la capacidad de atención de salud en las zonas más vulnerables de la región.

Asimismo, los especialistas realizaron el despliegue e instalación de la infraestructura móvil, su verificación técnica y operativa y la capacitación al personal de salud de la Diresa Piura en el armado, operación y mantenimiento de los PMA. Asimismo, se desarrollaron acciones de coordinación interinstitucional para optimizar la respuesta de salud frente a la emergencia.

Estas acciones buscan garantizar la continuidad operativa de los servicios de salud para fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos ante posibles inundaciones por las precipitaciones intensas.

De esta manera, el Minsa reafirma su compromiso de proteger la salud de la población y asegurar la operatividad de los servicios de salud, especialmente en contextos de emergencia y desastre y la Digerd continuará monitoreando la situación y coordinando con las autoridades regionales y locales para asegurar una respuesta oportuna y eficiente ante los efectos de la temporada de lluvias en el país.