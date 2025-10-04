Moradores del asentamiento Víctor Raúl, en Piura, llegaron hasta la sede de la Planta de Operaciones de la EPS Grau, para exigir la reposición del servicio de agua potable que por años vienen sufriendo por el desabastecimiento del recurso hídrico.

Con pancartas en mano, decenas de vecinos llegaron hasta la EPS Grau para reclamar y exigir solución ante el grave problema que ha provocado el desabastecimiento de agua potable en sus viviendas.

Para ello, José Cabrera, precisó que desde hace años sufren por la falta de agua y se debe a la manipulación de las válvulas en la planta de operaciones que estaría generando el corte del servicio para los cientos de familias de este asentamiento.

“Están comercializando el agua a otras zonas. Tengo conocimiento que en La Rinconada han hecho una maniobra para que llegue agua a un consorcio y cortar a los demás y por la forma que nos están negando el agua nos están haciendo lo mismo”, dijo.

Sostuvo que el problema también se debe a las válvulas clandestinas que están distribuyendo el agua a las demás zonas dejando sin agua al A.H Víctor Raúl.

“Nos da la impresión de que la EPS Grau no ha hecho nada, porque nos dicen que otras zonas sí tiene agua”, añadió.

Otro de los vecinos aseguró que en esta zona hay siete conexiones clandestinas que impiden que el líquido elemento llegue normalmente a sus destinos y la empresa debe regular las válvulas para reponer el servicio.

Por su parte, Raúl Navarro, señaló que no tener agua es un riesgo para las personas, además que las cisternas llegan a veces, pero los recibos si llegan puntuales. “Es un abuso. Exigimos una solución porque nos pasean pese a que nos hemos reunido con los funcionarios de la EPS Grau”, precisó.