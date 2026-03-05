Una mujer perdió la vida trágicamente al ser embestida por un camión recolector de residuos de la Municipalidad Provincial de Piura, en el distrito de Castilla.

El accidente se registró la tarde de ayer, cuando la víctima identificada como María Magdalena Pardo Zapata, de 65 años, intentaba cruzar las avenidas Progreso y Junín, cuando fue alcanzada por el pesado vehículo municipal de placa de rodaje AN-118.

Tras lo ocurrido, la mujer quedó tendida sin vida al lado del camión, hasta donde llegaron sus seres queridos y mostraron escenas de dolor. Asimismo, la zona fue custodiada por agentes de la Policía Nacional con apoyo de Serenazgo.

Se conoció que la víctima se dirigía diariamente al terminal pesquero del distrito Veintiséis de Octubre, donde aparentemente trabajaba. Al momento del accidente, la mujer retornaba a su vivienda, ubicada a inmediaciones del cementerio de Castilla.

Ante lo ocurrido, la Municipalidad de Piura emitió un comunicado lamentando el accidente ocurrido con una de sus unidades de limpieza y reafirmó su compromiso absoluto con la familia afectada.

“Esta gestión asume plenamente su responsabilidad civil y moral, garantizando el soporte necesario de manera directa e independiente de las coberturas de los seguros correspondientes”, informaron y además aseguraron que brindan las facilidades para el esclarecimiento de los hechos.