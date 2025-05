Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, anunció que la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) será rigurosa con los establecimientos que infrinjan las ordenanzas municipales, luego de la clausura temporal de un local en la urbanización Bello Horizonte, cerca del parque La Brea, donde se promovían actividades vinculadas a la prostitución.

“El esfuerzo de recuperar espacios públicos no tiene sentido si no va acompañado del compromiso de todos los ciudadanos. No podemos permitir que estos hechos se repitan. Vamos a ser firmes y trabajaremos de la mano con las instituciones para aplicar todo el peso de la ley a quienes utilicen espacios públicos de forma indebida”, expresó el burgomaestre durante su intervención ante las autoridades del COPROSEC.

El establecimiento intervenido contaba con licencia de funcionamiento como restaurante; sin embargo, fue sorprendido organizando un evento fuera del giro autorizado, alterando la tranquilidad del vecindario y poniendo en riesgo a niños y niñas que frecuentan la zona. La intervención se realizó con el apoyo del área de Fiscalización de la MPP, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y dirigentes vecinales.

Aunque la clausura se ejecutó aproximadamente a las dos de la tarde, los responsables intentaron reabrir el local, situación que fue alertada por los propios vecinos, quienes ya venían reportando actividades irregulares en el inmueble.

El parque La Brea, ubicado en las inmediaciones del local clausurado, fue recuperado recientemente con una inversión superior a los cinco millones de soles y está destinado a la recreación familiar. “Es lamentable lo sucedido, este parque no puede estar vinculado a actos ilegales que ponen en riesgo a niños, niñas y vecinos”, enfatizó el alcalde Madrid Orue.

En ese marco, la Municipalidad Provincial de Piura reiteró su compromiso de seguir interviniendo con firmeza en defensa del orden público, la seguridad ciudadana y el correcto uso de los espacios recuperados. Las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita que atente contra la convivencia pacífica, asegurando que se continuará trabajando para garantizar el bienestar de todos los piuranos.