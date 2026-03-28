En condiciones deplorables y separados solo por sábanas, así reciben clases los alumnos del nivel primario de la I.E N° 14637 “Niño Jesús de Praga” en Carrasquillo, provincia de Morropón. La deficiente infraestructura del plantel ha forzado a la comunidad educativa a improvisar aulas con cortinas.

La institución educativa N° 14637, ubicada en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón, que alberga a 185 estudiantes de primaria distribuidos en 10 secciones, 11 docentes, 2 administrativos y el director, enfrenta una situación crítica que ha obligado a la comunidad educativa a desarrollar sus labores en condiciones deplorables, debido a que la infraestructura del centro educativo ha sido declarada en alto riesgo de colapso y no cuenta con la habilitación correspondiente.

Para ello, el director Franklin Varillas del Rosario, explicó que, ante esta situación, los menores vienen estudiando en otros ambientes alternos que han sido habilitados para que los menores no pierdan clases. Mientras que otros grados, han sido instalados en el salón comunal del sector.

“Con el esfuerzo de los padres de familia han logrado dividir los ambientes, sé que es inadecuado, pero por salvaguardar la vida de los estudiantes se está haciendo este gran esfuerzo”, precisó Varillas del Rosario.

Asimismo, explicó que existe un expediente técnico para la reconstrucción del colegio, que fue elaborado por la municipalidad de Buenos Aires y lo presentó a la subregión Morropón Huancabamba, pero lo observaron, siendo devuelto en el 2025 para que levantaran las observaciones, sin embargo, hasta la fecha no lo hacen.

“Ahorita el gerente de la subregión Morropón Huancabamba nos ha pedido que hablemos con el alcalde de Buenos Aires para que lo vuelvan a reenviar y hacer evaluar y aún no lo hacen el proyecto, ya tiene un código de inversión NRO .2496836”, señaló el director.

En tanto, los padres de familia también reclamaron debido a que los niños no pueden estudiar bajo estas situaciones lamentables, ya que, por derechos, los menores deben recibir sus clases en aulas seguras.

Cabe indicar que el mobiliario donde se sientan los niños también se encuentra en mal estado, por lo que necesitan para el equipamiento y los menores puedan sentarse en sillas adecuadas.