La unidad ejecutora Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) denunció que la obra de la alameda de ingreso al distrito de Querecotillo y que es financiada por la municipalidad de dicho distrito, representa un grave riesgo en la transitada carretera Sullana-Alamor, en la provincia de Sullana. Dichos trabajos están valorizados en S/443,055, y han sido observados por dicha institución y se encuentran paralizados.

Fue personal de Provías del MTC que realizó la denuncia respectiva. Indicó que, tras la una fiscalización en la Ruta Nacional PE 1 NN, a la altura del kilómetro 7, constataron dos columnas de concreto armado de 45 x 45 x 45 metros, aproximadamente de altura.

Estas se ubican a 4.5 metros del eje de la vía y en el lado derecho debajo de una línea de media tensión eléctrica, constituyendo una vulneración a la Resolución Ministerial Nº 025-2013-MTC/02.

Según denunciaron, la construcción de los pórticos o columnas de concreto al lado de la carretera Sullana-Alamor (a Ecuador), en el ingreso al sector Vichayal del distrito de Querecotillo, constituyen un riesgo potencial, dado a la cercanía a la carretera y falta de iluminación en la zona.

El personal de Provías explicó que dichas columnas de concreto de la obra que se encuentra observada y paralizada, forman parte del proyecto de la creación del servicio de espacios públicos en la alameda de ingreso a Querecotillo. Dicha obra ha sido identificada con el Código Único de Inversiones 2677387 y ejecutado por la Municipalidad Distrital de Querecotillo.

Tras esto, representantes de Provías del Ministerio de Transportes y Comunicacioes (MTC) realizaron una verificación a la mencionada obra observada, junto a personal de la Policía Nacional del Perú.En tanto, tras un recorrido realizado la mañana del lunes 22 de setiembre, se comprobó que la obra se encuentra paralizada.

Incluso, algunos parantes de concreto de la alameda están en mal estado y tirados al costado de la vía en el sector de Vichayal. Esta información fue corroborada por los vecinos.

Al respecto, la Municipalidad Distrital de Querecotillo, a través de la Gerencia de Obras e Infraestructura, a cargo del Ing. Juan Huamán, informó que la obra denominada “Creación de servicios de espacios públicos en la alameda de Ingreso a Querecotillo” se encuentra suspendida desde el 12 de agosto del presente año, debido a unas consultas planteadas por la empresa contratista y una observación técnica realizadas por Provías.

Explicó que, a la fecha, se ha procedido a subsanar y levantar las observaciones, por lo que iban a retomar los trabajos, teniendo en cuenta la normativa vigente, con lo cual se procederá a la reubicación de la estructura (pórtico), en la vía de ingreso a Vichayal, al costado del óvalo del Campesino.

“Los trabajos que implican la reubicación del pórtico y demás metas que impliquen estas modificatorias, no generará adicionales ni perjuicio económico para la entidad”, dijo el funcionario.