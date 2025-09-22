Un grupo de delincuentes realizó un forado en la agencia de envíos Shalom y se robaron decenas de encomiendas, entre cajas y otros paquetes de dicho local ubicado en la carretera Panamericana Norte, en el tramo Sullana-Piura, cerca de la base de Serenazgo, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Piden sanción por declarar muerta a joven con vida]

Ocurrió la madrugada del domingo 21 de setiembre, cuando los hampones llegaron a la parte posterior del local situado en la manzana K-06 de la transitada carretera e hicieron un forado de casi un metro de diámetro en la pared de ladrillo, que colinda con unas parcelas.

Se confirmó que fueron decenas de cajas y otras encomiendas que estaban en los estantes. Incluso, algunos sacos, que se llevaron, al parecer, en un vehículo y sin rumbo conocido, aprovechando la oscuridad y lo solitario de la zona.

Aunque se conoció que este hecho fue alertado por las alarmas y cámaras de vigilancia e hizo que personal de Serenazgo y la Policía lleguen al lugar y encuentren impresoras y otros equipos del establecimiento, así como algunas pequeñas encomiendas, que los delincuentes dejaron tirados, al parecer, porque escucharon a las autoridades o no avanzaron a llevárselos.

Al lugar llegaron efectivos policiales para revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia y realizar otras diligencias en cuanto al caso.

Asimismo, los encargados dispusieron que mientras las autoridades realizaban los procedimientos respectivos en el local agraviado y ellos desarrollaban un inventario, no atender al público en la mañana y pudieron recien hacerlo a partir de la una de la tarde.

Ante lo ocurrido, los trabajadores de establecimientos en la carretera Panamericana, se mostraron alarmados por lo ocurrido en la conocida agencia de envíos, asimismo, por el incremento de inseguridad que se registra en Sullana y la región Piura, y pidieron acciones inmediatas a las autoridades locales y regionales.