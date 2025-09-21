Los familiares de Lucero Flores Castillo, de 18 años, exigieron justicia y sanciones ejemplares contra una médica, el Hospital de Apoyo II-2 de Sullana y los responsables, tras declarar muerta a la joven cuando aún estaba con vida. Fue trasladada a su casa y luego a una clínica, donde finalmente falleció casi 10 horas después de haber salido del nosocomio.

[PUEDES VER: Asaltan a mujer y le roban S/46,000, joyas y equipos]

Ellos pidieron justicia ante lo ocurrido. “Lo que exigimos todos como familia, es justicia, debido a que el daño que nos han hecho, es irreparable. Vamos a llegar hasta lo último para que se sancione a esa persona (la médica) que, prácticamente, le quitó la vida a mi prima”, dijo Cinthia Castro Flores.

“Lo que nos han hecho, es muy doloroso. Es arrancarnos a una niña que ellos podían hacer algo para ayudarla a vivir. Pudieron salvarla y no hicieron nada”, indicó.

Recordó que la médica no hizo nada. “Nos dijo que estaba muerta, que sus pupilas estaban dilatadas, sus manos moradas. Pero le dije, doctora, pero ¿porqué (Lucero) se mueve? Le hemos llorado y suplicado que haga algo y nada”, dijo Cinthia.

Mientras que la tía de la fallecida que estuvo en aquel momento, contó: “Nos dijeron que tenían que sacarla, porque ya venía otra paciente. Y le respondimos que por favor, aún está con vida la niña, que aún respiraba y que no le quiten el oxígeno. Pero la doctora nos decía que ya estaba muerta, no se puede hacer nada. Y nos dijo que la lleven a la morgue, pero luego la regresaron porque aún respiraba...” señaló.

“El encargado de la morgue la había regresado porque tenía pulso. Incluso, le puse el saturador y saturaba. Le dije a la médica y me dijo que eran sus últimos suspiros”, dijo su prima.

Con vida, fue llevada a su vivienda a pesar, increíblemente, que le extendieron un certificado de defunción. “A la 1:35 (de la mañana del 19 de setiembre), la declaran muerta y dijeron que tenía que dejar la camilla. A la media hora la regresan de la morgue, porque impedimos que la ingresaran. A las 6:30 a.m. seguía con vida y llegamos a la casa. A las 9:30 a.m. la llevamos a la clínica que certificó que llegó con signos vitales e hicieron todo lo posible. A las 11 a.m., cuando iba a ser internada en UCI, recién falleció. Si la hubieran atendido en el hospital, nuestra niña estuviera aún viva”, dijo Cinthia Flores.

Mientras que la clínica Santa Rosa de Sullana, donde fue trasladada Lucero, dio a conocer en un comunicado que, cuando fue llegó a su establecimiento, ella presentaba funciones vitales y le brindaron la atención correspondiente, conforme a los protocolos clínicos de emergencia.