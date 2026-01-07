El alcalde del distrito de Catacaos, Johnny Cruz Flores, declaró que espera que se aprueben los adicionales de obra para que la empresa BPO a cargo de la ejecución del proyecto de mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado, inicie la reposición de las pistas y veredas. Además, evalúan la organización de las fiestas de carnavales y Semana Santa, lo cual corren el riesgo de no desarrollarse en este distrito.

La obra que se inició en febrero del 2025 con una inversión de 160 millones de soles viene provocando el malestar de la población debido a que las calles del distrito cataquense se encuentran destrozadas y ha ocasionado la suspensión de ferias gastronómicas y podría afectar la realización de la festividad de los carnavales y Semana Santa.

Para ello, la autoridad edil Johnny Cruz solicitó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se apruebe los adicionales de obra y se permita la reposición de la pavimentación de las pistas y veredas en estas zonas, las mismas que permanecen abiertas generando nubes de polvo y focos de contaminación.

“Estamos solicitando la aprobación de los adicionales para iniciar la reposición del pavimento y bloquetas para que Catacaos vuelva a la normalidad de la transitabilidad y frenar la contaminación ambiental que está creando muchos problemas a la población”, declaró el burgomaestre.

Asimismo, mencionó que el impacto de esta obra ha obligado a los comerciantes y al sector gastronómico suspender una serie de actividades producto del mal estado de las calles. No obstante, agregó que aún está en evaluación la realización de la festividad de carnavales y las actividades por Semana Santa, pues lo que buscan garantizar la seguridad de la población y de los visitantes, lo cual debe estar asegurado por la empresa que ejecuta esta obra que debería culminar en seis meses como lo contempla el expediente técnico.

“Está en evaluación. Nosotros necesitamos un documento de la empresa para saber cuál es la programación de apertura de nuevas zanjas. En base a ello, se tomará una decisión en conjunto con la sociedad carnavalesca. Todavía está en evaluación. En los próximos días debemos estar conversando tal y como lo hicimos con la asociación de picanterías y restaurantes cuando suspendieron la feria gastronómica”, precisó.