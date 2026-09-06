La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura inició la entrega de credenciales a los 7956 miembros de mesa de los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre, seleccionados mediante sorteo público para cumplir esta función durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Como parte de esta labor, los coordinadores distritales vienen visitando los domicilios de los ciudadanos designados y, previa coordinación, sus centros de labores, con el propósito de entregarles personalmente este documento e informarles sobre las funciones que deberán cumplir durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

Al respecto, el jefe de la ODPE Piura, Juan Roel Godofredo Valdivia, señaló que esta labor continuará hasta un día antes de las elecciones, de acuerdo con el cronograma electoral.

“Nuestro personal se ha desplazado a las diferentes zonas de la jurisdicción, debidamente identificado y con la indumentaria institucional, para cumplir con la entrega de las credenciales. Invitamos a los miembros de mesa a recibir este documento y participar oportunamente en las jornadas de capacitación, que les permitirán conocer las tareas que deberán desarrollar el día de las elecciones”, indicó.

En caso de no recibir la credencial durante las visitas, los miembros de mesa podrán recogerla en las sedes habilitadas por la ODPE, como las oficinas distritales, o descargarla a través de la plataforma Consulta Electoral, disponible en consultaelectoral.onpe.gob.pe.

Por otro lado, se informó que los miembros de mesa titulares y suplentes pueden registrar su modalidad de pago para recibir la compensación económica de S/ 165, siempre que cumplan con ejercer el cargo durante toda la jornada electoral.

La institución recordó que el cargo de miembro de mesa es obligatorio. Quienes no cumplan con esta responsabilidad serán sancionados con una multa de S/ 275, conforme a la normativa electoral vigente.