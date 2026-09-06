La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó un plan de contingencia para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), con el objetivo de responder ante posibles emergencias vinculadas a intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

Cabe mencionar que esta medida busca proteger al personal y asegurar la continuidad de las actividades electorales en las zonas consideradas de riesgo.

El documento contempla acciones en distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.

Entre las disposiciones figuran el seguimiento de las condiciones climáticas, la verificación de vías y rutas, la distribución y traslado de material electoral, la capacitación de los actores involucrados y el procesamiento de resultados.

La ONPE también contempla la conformación de un comité para evaluar los eventos climáticos y adoptar decisiones oportunas. Si una emergencia genera una afectación mayor que impida desarrollar los comicios, el plan establece que las elecciones podrían ser reprogramadas bajo la modalidad de elecciones complementarias.