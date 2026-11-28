La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Sullana realizó la verificación del material electoral que será utilizado en la Segunda Elección Regional (SER) 2026, programada para el domingo 6 de diciembre. La actividad contó con la presencia de los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial (JEE) de la provincia de Sullana.

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Durante el procedimiento, se seleccionaron aleatoriamente seis cajas de material electoral para comprobar que su contenido, como por ejemplo cédulas de sufragio, lista de electores, actas electorales, entre otros, corresponda a las mesas de sufragio indicado.

Una vez concluida la verificación, las cajas fueron cerradas y aseguradas nuevamente. Asimismo, se le añade un acta, que indicará a los miembros de mesa, durante la instalación, que la caja ha sido abierta con todas las seguridades del caso.

Al finalizar el acto de verificación pública del material electoral, los representantes del JEE Sullana y la jefa de la ODPE Sullana firmaron un Acta de Verificación del Material Electoral que garantiza la seguridad del proceso electoral.

Posteriormente, el material electoral será trasladado desde la sede ODPE, de manera progresiva, hacia los 179 locales de votación habilitados en las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, priorizando aquellos ubicados en los distritos y centros poblados más alejados, a fin de garantizar su entrega oportuna.

Para la Segunda Elección Regional 2026, la ODPE Sullana tiene previsto instalar 1,665 mesas de sufragio, en las que podrán ejercer su derecho al voto aproximadamente 487 641 electores hábiles de 24 distritos y 25 centros poblados de la jurisdicción.