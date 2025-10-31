La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Fetid) de Piura, a cargo del fiscal provincial José Montero, obtuvo que se dicten nueve meses de prisión preventiva contra H.E.B.N, J.L.S.R, W.F.J. y J.A.F.A., como presuntos coautores del delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico.

El fiscal adjunto provincial Jhon Cherrepano Consuelo presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los cuatro ciudadanos con actividades de tráfico ilícito de drogas en las provincias de Paita y Sullana.

De acuerdo con la investigación, el 25 de enero del presente año, el imputado H.E.B.N, en coordinación con J.L.S.R, se apersonó a las instalaciones de la empresa de transporte Shalom, ubicada en la zona industrial de Sullana, donde fue intervenido por personal policial luego de recibir una encomienda que contenía un kilo con doscientos cuarenta y cinco gramos (1.245 kg) de cannabis sativa – marihuana, proveniente de la ciudad de Lima.

En una segunda intervención, ocurrida el 05 de julio, W.F.J. fue detenido por personal policial en la carretera Interoceánica Norte Piura–Paita, a la altura de la quebrada Las Monjas. Durante el registro personal y domiciliario, se le incautó tres kilos con novecientos noventa y seis (3.996 kg) gramos de alcaloide de cocaína, además de otros objetos vinculados a la comercialización de droga.

Del mismo modo, el 19 de septiembre, J.A.F.A fue intervenido al interior de su vivienda, utilizada como taller de reparación de electrodomésticos, en la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, del AH 05 de Febrero, distrito de Paita. En el lugar se hallaron un kilo con cincuenta y cinco (1.055 kg) gramos de pasta básica de cocaína, distribuidos en diversos envases y ocultos en distintos ambientes del inmueble, además de una balanza, utensilios, dinero en efectivo y equipos celulares.

Con esta medida, los cuatro imputados fueron internados en el establecimiento penitenciario de Piura, donde permanecerán recluidos mientras continúan las diligencias del proceso judicial. De ser hallados responsables, podrían afrontar penas privativas de libertad de hasta 15 años por el delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas mediante actos de tráfico.