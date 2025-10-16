Un grupo de familiares de pacientes del hospital José Cayetano Heredia protestó en los exteriores del nosocomio para reclamar por la demora de las intervenciones quirúrgicas en el área de traumatología.

Cansados de tanta demora, los familiares de los enfermos explicaron que ellos se encuentran internados hace más de un mes por distantes fracturas, sin embargo, a la fecha no han sido intervenidos quirúrgicamente por falta de equipos y materiales, que pese a que han sido solicitados hace dos semanas a la fecha no llega.

“Mi madre es Marielena Flores, ella ingresó desde el 27 de septiembre por una fractura en el brazo y la programa para el siguiente lunes, pero vine y el médico me dijo que ya no, que la máquina que presta servicios ya no estaba, que estaba él disponible, pero sin la máquina no podía operar”, dijo Clair Valdéz.

La mujer lamentó la situación ya que se sienten engañados, puesto que las operaciones ya han sido programadas, pero al llegar la fecha estos indican que no cuentan con los instrumentos necesarios para estas intervenciones.

“Hay una señora que 31 días y recién la van a operar hoy (ayer), esperemos que la operen, ya está con el cartel de operación, así como estuvo mi mamá y esperemos que sí la operen”, indicó Valdéz.

La mujer explicó que las razones por la cual no vienen operando se debe a que las máquinas que alquilan no habrían sido adquiridas por deudas con el proveedor, pese a contar con los otros materiales.

“Eso nos dicen, ahora resulta que la máquina ya está lista, pero no cuentan con los otros materiales, por eso solo operarán a dos personas y no sabemos si mañana dejarán la máquina. Las personas que están en espera son personas de edad y ya presentan heridas, escaras en la espalda producto de estar acostadas”, señaló.

Otros de los familiares indicaron que los pacientes solo los están calmando los dolores con paracetamol, donde incluso ya no les están poniendo vías.

Por su parte, César Torres, quien llegó desde Talara, dijo que “mi madre lleva casi un mes esperando. Fuimos al área de administración y la trabajadora encargada está de vacaciones. Si ella está de vacaciones 30 días, ¿ese tiempo tienen que esperar los pacientes con su dolor? No solucionan nada”

Finalmente, los familiares dijeron que son decenas de pacientes que está a la espera de ser operados.