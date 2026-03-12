Un padre de familia identificado como Milton César Nima Amaya, de 37 años, perdió la vida trágicamente, mientras realizaba sus faenas de buceo en el mar de la provincia de Sechura, Piura.

Amigos cercanos a la víctima, contaron que Nima había salido muy temprano como se costumbre para encontrarse con otros pescadores de la zona. Luego, juntos acudieron al mar para realizar sus labores habituales de buceo a inmediaciones del puerto de Bayovar.

El trágico hecho se habría desencadenado en plena faena. Según las indagaciones y testimonios de quienes lo acompañaban, el pescador Nima habría sufrido un severo cuadro de descompresión, tras realizar un ascenso de emergencia desde las profundidades de dicha zona.

Al percatarse de la descompensación de Nima, sus compañeros de embarcación reaccionaron y lo auxiliaron de de manera inmediata. Pero a pesar que intentaron estabilizar al joven pescador, lamentablemente falleció en alta mar, dejando sumidos en un profundo dolor a diversos de sus amigos.

Milton era el principal sustento de su familia y deja en la orfandad a tres hijos menores y viuda a su joven esposa.

“No es un adiós, es un hasta pronto. Solo nos llevas un pasito adelante. Si el buceo no tuviera riesgos, no tuviera sentido y hubieran más locos bajo el agua”, fue uno de los mensajes que sus amigos de buceo le expresaron a Nima.

Asimismo, hicieron extensivas sus condolencias. “Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento y expresamos nuestras más sentidas condolencias a toda la familia de nuestro amigo y compañero de trabajo y buzo de nuestra bahía de Sechura Milton Nima y que Dios lo tenga en su gloria”, señalaron.

Al mismo tiempo, sus allegados vienen pidiendo apoyo para cubrir los gastos y brindar ayuda a sus menores hijos que quedan en la orfandad.