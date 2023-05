Los padres de la adolescente que murió el miércoles en el hospital Santa Rosa por dengue hemorrágico, denunciaron que su hija además sufrió una caída al momento que era descendida de la ambulancia, lo que le habría ocasionado la muerte.

Jessy Seminario señaló que su hija salió de su casa caminando a la posta de Tacalá para luego ser evacuada al hospital Santa Rosa en una ambulancia. Al llegar al nosocomio los enfermeros que descendían a la adolescente no lograron protegerla por lo que cayó de cabeza, denunciando una presunta negligencia. “Al momento que llega mi hija, nos hemos quedado afuera, nos cerraron el portón y vemos que dejan caer a mi hija (llora).

Ella ha sangrado por todos lados”, dijo Jessy Seminario. Su padre, Eder Nima, aseguró que su hija sí tenía dengue, pero no presentaba ningún sangrado hasta antes de caer de la camilla de más de 50 centímetros de altura, por lo que señala que su hija muere a raíz del fuerte golpe en la cabeza.

“Yo estado con ella, yo he visto todo, yo logré entrar a empujones del vigilante, me he metido después del golpe de mi hija, yo le he gritado al ver a mi hija caer adentro, la levantaron rápido la pasaron a sala de pediatría, todo estaba colapsado. Yo he sido prácticamente un asistente más de ellos, porque yo no me he alejado de mi hija para nada. Entonces mi hija empieza con convulsiones a raíz del golpe. Antes de que mi hija entre al Santa Rosa no tenía ningún tipo de sangrado, eso es lo que les he dicho cuando le han hecho la necropsia a mi hija”, recalcó.

Nima pide justicia y se investigue, ya que a pesar que no le devolverán a su hija, este hecho no debe quedar impune. “La Fiscalía tiene el caso y hay una denuncia por eso ha ido a la morgue, esto que ha pasado viene pasando toda la vida en esos hospitales. Nunca hacen caso, las autoridades no nos hacen caso. Que este hecho no quede impune, que se haga justicia”, finalizó.