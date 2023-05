Preocupante. El exasesor del Ministerio de Salud y expresidente del Colegio Médico de Piura, Arnaldo Vite Quiroga, señaló que habrían aproximadamente 4 de cada 10 colegiales contagiados con dengue. Según cifras del Minsa, en lo que va del año, hay 4899 niños de 0 a 11 años contagiados con esta enfermedad, así como 3,442 menores de 11 a 17 años de edad en la región Piura.

Menores

Vite explicó su preocupación. “Hasta el día 22 (de mayo), el reporte registraba 32% en pacientes en edad escolar, pero extraoficialmente en los colegios hay una proporción de aproximadamente 4 de 10 alumnos con dengue”, dijo y detalló que esta cifra está supeditada a la población escolar y que no todos los sectores están contagiados con este mal.

“Por eso es que necesitamos la fumigación en los colegios. También, en los hospitales, porque ahí están concentrados los pacientes e ahí a los médicos no les dan repelentes, ni al personal de salud y se van a contagiar”, señaló.

Indicó que ante el alto índice de casos de dengue, las autoridades solo tratan de culpar a la población. “No hay compromiso para solucionar los problemas. Responsabilizan a la población que no tiene sus reservorios de agua, cuando al costado tienen lagunas que debieron ser evacuadas. Dicen que la gente no colabora (en fumigación), cuando los que no están haciendo bien su trabajo son ellos (las autoridades)”,acotó.

Asimismo, Arnaldo Vite reveló que en la anterior gestión regional del médico Servando García Correa, el Minsa le ofreció 40 camas equipadas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátricas y para adultos para la región Piura, pero solo quisieron aceptar 20 de ellas.

En tanto, la directora regional de salud (Diresa), Myrian Fiestas Mogollón , señaló que, debido a la renuencia de la población, acudirán a las viviendas junto a las autoridades.

“Las actividades de control vectorial y nebulizaciones necesitan ser efectivas y necesitamos un menos del 2 por ciento. La región está en un 13% de casas no intervenidas y por eso es que hemos solicitado a los alcaldes, al fiscal y a Defensoría del Pueblo para que nos acompañen en las intervenciones para evitar que este porcentaje de renuencia o de no intervención persista o se incremente”, dijo Fiestas que añadió que hay casas cerradas, abandonadas o que no abrieron sus casas.

Donación

El Arzobispado de Piura realizó ayer la donación de 15,000 pastillas de Paracetamol de 1 gramo, a la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa). En días pasados, el Arzobispo Metropolitano, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, hizo gestiones ante Inkafarma, institución que donó al Arzobispado de Piura estos medicamentos, los cuales a su vez han sido entregados a la Diresa, para que sean distribuidos gratuitamente en los Centros de Salud de la Región.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón VIP de la Sede Central del Gobierno Regional de Piura, donde el gobernador agradeció el gesto.