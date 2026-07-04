Ante los pronósticos de un posible Fenómeno El Niño y la ocurrencia de lluvias extraordinarias en los próximos meses, el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) viene ejecutando un levantamiento topobatimétrico en el río Piura, en el tramo comprendido desde la presa Los Ejidos hasta el puente Grau.

Estos trabajos, que actualmente se encuentran en ejecución, forman parte de las acciones preventivas impulsadas por la entidad y permitirán elaborar la ficha técnica que servirá como propuesta técnica del PECHP para el diseño de un canal guía, orientado a mejorar el escurrimiento de las aguas, proteger los diques de defensa y reducir el riesgo de inundaciones en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad.

Las labores son desarrolladas por especialistas de la Unidad de Operación y Mantenimiento del PECHP mediante el uso de equipos topográficos y batimétricos de alta precisión, con los cuales se obtiene información detallada sobre la topografía del cauce, la profundidad del río, los volúmenes de sedimentos acumulados y las áreas que requieren intervención. Los datos recopilados servirán como base para la elaboración de la ficha técnica que permitirá sustentar una próxima e inminente intervención.

El jefe de la Unidad de Operación y Mantenimiento, Ing. Benjamín Marcelino Padilla Rivera, explicó que el principal objetivo del estudio es diseñar un canal guía que conduzca adecuadamente los mayores caudales durante la temporada de lluvias, evitando que las aguas se desplacen hacia los márgenes del río y comprometan los diques de protección, viviendas, infraestructura vial y otros bienes ubicados en la zona de influencia de dicho tramo del río Piura.

El trabajo de campo tiene una duración aproximada de diez días y; una vez concluido, la información recogida será procesada para la elaboración de la ficha técnica respectiva; documento que permitirá definir las características de la intervención y gestionar su ejecución antes del inicio de la temporada de lluvias.