Los pobladores del caserío San Martín de Malingas, en Tambogrande, enfrentan un riesgo inminente de inundación ante la llegada del Fenómeno El Niño costero, reviviendo el trauma del 2017 cuando el río Piura se desbordó y obligó a rescates en helicóptero. Wilmer Chávez Márquez, dirigente de la zona baja, denunció que, aunque en 2025 se asignó presupuesto para descolmatar el cauce a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la obra quedó paralizada por trabas administrativas.

Actualmente, la ANA y la Junta de Usuarios San Lorenzo ya tienen lista una ficha de emergencia para instalar geobolsas. Por ello, la comunidad exige a la jefatura nacional de la ANA aprobar este expediente de inmediato, antes del inicio de las lluvias.

Según contó el dirigente, en tiempos de lluvia, la erosión del río Piura destruye unas 40 hectáreas agrícolas, afectando a más de 1,000 habitantes.

Asimismo, señaló que aunque un kilómetro previo de enrocado ayudó a contener el agua, urge construir 2.5 kilómetros adicionales de defensas ribereñas para blindar las viviendas y asegurar la producción de la zona.