La Juveco Tres Culturas y la organización Vigilia Ciudadana informaron que han solicitado la intervención de un perito tasador internacional para que evalúe el expediente técnico del proyecto tanque de tormentas, lo cual rechazan que se ejecute en la plaza Tres Culturas.

El asesor legal de la Juveco, Fernando Casanova, indicó que el encargado de esta evaluación es el ingeniero Luis R. Reusche, quien viene revisando el expediente técnico en los sistemas virtuales del OSCE.

“Le hemos alcanzado también documentación física para que él pueda hacer una evaluación y, desde una visión técnica profunda, nos diga a nosotros como pobladores si estamos frente a una obra viable, cuál es su impacto. Estamos informando al Gobierno Regional y a la Municipalidad de Piura del perito y se les ha alcanzado una solicitud de información que son 47 consultas para que puedan darle respuesta como ciudadano”, dijo Casanova.

Asimismo, Mela Salazar señaló que a las autoridades se les ha otorgado un plazo de 48 horas para responder al cuestionario antes de canalizar las denuncias por negligencia o exposición al peligro ante la Fiscalía de Prevención del Delito.

Aclaró que la acción legal busca anticiparse a la temporada pluvial del fenómeno El Niño, abarcando no solo la plaza Tres Culturas sino también los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de aguas pluviales (SARES), la descolmatación del río Piura y la estructura del puente Cáceres.

“Presentamos la solicitud para que se abra una carpeta fiscal en la Fiscalía de Prevención del Delito. Lo que queremos es que ella requiera la información necesaria de los responsables, tanto del gobernador del Gobierno Regional como de la municipalidad, para saber cuáles son los planes de preparación porque no podemos quedarnos de brazos cruzados”, precisó.