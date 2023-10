Cientos de pescadores anchoveteros se movilizaron por las calles de la provincia de Sechura, donde varios puentes y vías de accesos fueron bloqueados, para exigir al Gobierno Central la aprobación de los decretos supremos que beneficiarán a los hombres de mar al proponer dar facilidades para salir a pescar. También piden declarar en emergencia el sector.

Uno de los puentes cerrados fue el que está al ingreso de la provincia de Sechura, donde la población tuvo que bajar de los vehículos para caminar por varios metros y llegar a su destino, ya que la vía fue bloqueada con piedras, palos y ramas.

Otro piquete estuvo en el puente El Meliso, en el distrito de Vice, donde los pescadores también bloquearon la vía desde muy temprano.

A su turno, el dirigente anchovetero, Fidel Periche Martínez, explicó que la radicalización de la medida es a nivel nacional, ya que los pescadores se han visto afectados debido a los cambios climáticos y actualmente no pueden pescar por el informe de Imarpe y Produce, que señala que no están dadas las condiciones para iniciar la temporada de pesca. Los hombres de mar solicitan que haya una excepción y se evalúe nuevamente este punto.

“Nosotros habíamos iniciado la temporada, pero al siguiente día se cierran todas las zonas porque la anchoveta tenía 11.5 centímetros, pero el Imarpe pide que sea de 12 centímetros y estanos pidiendo una excepción para poder pescar y no nos dejan. Si sigue así, en dos años no habrá pesca de anchoveta porque no habrá crecido y se debe al cambio climático”, dijo Periche Martínez.

Asimismo, los anchoveteros de la ley 26920 de Sechura también solicitan el decreto de urgencia al gobierno para que se apruebe un reactivo pesquero, ya que la crisis económica viene desde hace años y temen verse perjudicados nuevamente con el fenómeno El Niño.

