El coordinador hospitalario de Procura de la Red Asistencial Piura EsSalud, Dr. Walter Cruz Castillo, advirtió que apenas un promedio de 15 pacientes de los 415 que se encontraban en lista de espera lograron acceder a un trasplante de córnea.

El especialista explicó que uno de los principales obstáculos continúa siendo la negativa familiar a la donación, que alcanza aproximadamente el 96%. Según señaló, detrás de esta situación existe una importante desinformación, pues muchas familias desconocen que, al autorizar una donación, pueden contribuir a mejorar o incluso salvar la vida de personas que llevan meses o años esperando un órgano o tejido.

“Hay una gran lista de espera”, es el mensaje que busca transmitir Procura para generar conciencia en la población. La necesidad no se limita a las córneas. El riñón es el órgano que registra mayor demanda de donación, seguido por el hígado, los pulmones y el corazón.

A nivel nacional, aproximadamente 1,030 pacientes esperan la donación de un órgano sólido, mientras que otras personas aguardan por tejidos que pueden cambiar radicalmente su calidad de vida.

Ante este panorama, Cruz Castillo hizo un llamado a la población a cambiar la cultura de donación, informarse y conversar con sus familiares sobre esta decisión antes de que llegue un momento crítico.

La Red Asistencial Piura EsSalud, bajo la gestión de su gerente, Dr. José Albines, viene fortaleciendo el trabajo que permitan brindar oportunidades a pacientes que requieren tratamientos especializados, entre ellos aquellos que necesitan un trasplante.

De otro lado, los especialistas del Instituto Peruano de Oftalmología (IPO) de EsSalud Piura participarán como expositores y asistentes en un importante curso internacional de trasplantes.