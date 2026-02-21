La Defensoría del Pueblo reveló que aproximadamente 400 niños, adolescentes y jóvenes se encuentran en situación de vulnerabilidad, debido a que sus padres se encuentran internados en los penales de la región. Esta cifras fueron presentadas como parte de los avances del programa Rompiendo Cadenas que fue expuesto en Sullana.

Según la Oficina Defensorial de Piura, dicha condición incrementa su exposición a riesgos de exclusión social y vulneración de los derechos fundamentales.

Los menores de edad identificados serán visitados de manera personalizada por equipos técnicos especializados, quienes evaluarán su situación sociofamiliar y determinarán posibles afectaciones a derechos fundamentales como identidad, educación, salud y protección.

Según indicaron, este diagnóstico permitirá activar rutas de intervención inmediata y mecanismos de restitución de derechos, asegurando una respuesta oportuna del Estado.

Asimismo, con el fin de fortalecer la articulación institucional y garantizar un abordaje integral, sostenido y coordinado de los casos detectados, se anunció la creación del Consejo de Coordinación Provincial del programa “Rompiendo Cadenas” en la provincia de Sullana.

En tanto, la representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) asumió el compromiso de garantizar la entrega gratuita del DNI a los menores que carezcan de identificación.

Además, coordinarán con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con la finalidad de establecer mecanismos de trabajo y agilice los registros y trámites necesarios, asegurando que niños y adolescentes accedan sin barreras a servicios de salud, educación y protección social. Mediante esta articulación, buscan eliminar obstáculos administrativos que limiten el ejercicio efectivo de sus derechos.