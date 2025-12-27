Un agricultor fue asesinado a puñaladas la noche del jueves 25 de diciembre en el centro poblado Santa Rosa, en el sector de Cieneguillo Sur, en la provincia de Sullana.

Gran consternación ha causado la muerte de Christian David Inga Inga, de 38 años, quien fue acuchillado el último jueves cerca de las 10 de la noche cuando regresaba a su vivienda en el centro poblado Santa Rosa, en La Perla del Chira.

Según se conoció, el padre de familia, que deja tres niños de 17, 14 y 10 años en la orfandad, trabajaba en una parcela cerca a su domicilio y se dedicaba a la siembra y cuidado de plantaciones de limón.

Tras el hecho, la policía inició las investigaciones para determinar las causas de su muerte, puesto que se desconoce el móvil del crimen. Hasta el lugar se hizo presente la policía y los representantes del Ministerio Público, quienes autorizaron el levantamiento del cuerpo y traslado a la morgue de Sullana para la necropsia de ley y otras diligencias.

Según el examen forense, la víctima presentaba perforación del corazón, ruptura del intestino delgado y traumatismo toracoabdominal abierto, lesiones provocadas por arma blanca.

La familia del agricultor exige se haga justicia por su muerte. La víctima había celebrado la Nochebuena y Navidad junto a su familia sin presagiar que horas después acabarían con su vida.