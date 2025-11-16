La Contraloría General de la República (CGR) detectó la baja concentración de cloro en el agua potable distribuida mediante camiones cisterna a familias del distrito de Chulucanas (provincia de Morropón), situación que pone en riesgo la salud de la población. Ante ello, se solicitó a la EPS Grau adoptar medidas inmediatas para garantizar la calidad del recurso.

Según el Informe de Visita de Control N.º 020-2025-OCI/3470-SVC, correspondiente al periodo del 20 de agosto al 21 de octubre de 2025, durante la entrega de agua potable en el asentamiento humano Miguel Montenegro Castillo, se tomaron muestras para medir el cloro residual, obteniéndose un valor de 0.42 mg/l (miligramos por litro), cifra inferior a lo establecido en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano y en la norma sanitaria para abastecimiento mediante surtidores y camiones cisterna.

El reglamento establece que el agua debe ser desinfectada previamente y mantener un residual de cloro que la proteja de posibles contaminaciones durante su distribución. Asimismo, la norma sanitaria exige que los camiones cisterna garanticen una concentración mínima de 0.8 mg/l de cloro residual en el agua entregada a los usuarios.

La Contraloría también evidenció que el pozo de abastecimiento no cuenta con equipos permanentes para medir el cloro residual, delegándose esta actividad al contratista encargado del reparto. Además, se verificó que las mangueras utilizadas en la distribución estaban expuestas al polvo, la intemperie y sin protección sanitaria, lo que incrementa el riesgo de contaminación durante el proceso.

En agosto de 2025, la EPS Grau suscribió un contrato para la distribución gratuita de 6840 metros cúbicos de agua mediante camiones cisterna, por un monto de S/ 294 120, destinado a pobladores en situación de pobreza y pobreza extrema sin acceso al servicio. Este financiamiento forma parte de los S/ 12 850 614 transferidos a la entidad para atender a familias de Veintiséis de Octubre, Castilla, Paita, Sullana y Morropón.