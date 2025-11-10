Tras una rotura en la línea de impulsión, ayer domingo se restringió temporalmente el funcionamiento de los pozos N° 4, 10 y 12, en Chulucanas.

Según indicó la empresa EPS Grau, mientras se ejecutan los trabajos correctivos en la red afectada, se paralizaron el funcionamiento de dichas fuentes desde tempranas horas de ayer domingo.

Debido a la incidencia suscitada, la EPS Grau detalló que, en el transcurso del domingo, se vio afectado el servicio de agua potable en el A.H. Nuevo Amanecer, casco urbano calles y cuadras: Camino Real 1 y 2, Puno, Cuzco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Amazonas desde 1 hasta 7, Piura, Tumbes, Lambayeque, Callao, Lima desde 1 hasta 9.

“Pedimos la comprensión del caso a los usuarios de las zonas involucradas. Como EPS Grau, ya estamos gestionando una pronta atención y solución de la emergencia”, afirmó la Jefatura Zonal Chulucanas.