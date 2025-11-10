Trabajos en línea de impulsión en Chulucanas
Trabajos en línea de impulsión en Chulucanas

Tras una rotura en la línea de impulsión, ayer domingo se restringió temporalmente el funcionamiento de los pozos N° 4, 10 y 12, en Chulucanas.

Según indicó la empresa , mientras se ejecutan los trabajos correctivos en la red afectada, se paralizaron el funcionamiento de dichas fuentes desde tempranas horas de ayer domingo.

Debido a la incidencia suscitada, la EPS Grau detalló que, en el transcurso del domingo, se vio afectado el servicio de agua potable en el A.H. Nuevo Amanecer, casco urbano calles y cuadras: Camino Real 1 y 2, Puno, Cuzco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Amazonas desde 1 hasta 7, Piura, Tumbes, Lambayeque, Callao, Lima desde 1 hasta 9.

“Pedimos la comprensión del caso a los usuarios de las zonas involucradas. Como EPS Grau, ya estamos gestionando una pronta atención y solución de la emergencia”, afirmó la Jefatura Zonal Chulucanas.

TAGS RELACIONADOS